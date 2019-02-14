МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает формировать единый отраслевой заказ для подготовки кадров в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), обмениваться информацией в части программ обучения персонала, необходимая для этого площадка может быть создана на базе министерства, рассказала РИА Новости замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Практика сложилась так, что каждая компания обучает, ведет нужные ей кадры с нужными ей ВУЗами. Получается двусторонняя история, то есть каждая компания — со своим ВУЗом и для себя. Намного ценнее и с большим эффектом для всей экономики в целом дало бы формирование единых подходов к отраслевому заказу для кадров в ТЭКе, когда, например, происходил бы обмен программами обучения", — сообщила Бондаренко.

"Например, одна компания может разработать для своих специалистов, допустим в бурении, определенную профессиональную программу. И эта программа настолько эффективна, что работник, прошедший такое обучение, приносит максимальную пользу и обладает максимально хорошими знаниями. А другая компания может не знать о такой программе, не иметь договорных отношений с этим ВУЗом и у нее работники этого же профиля обучаются по другим, например, стандартизированным или устаревшим программам", — рассказал замминистра.

По ее словам, цель в том, чтобы компании более плотно взаимодействовали друг с другом, а министерство предлагало платформу для такого взаимодействия, обмена опытом. Замминистра отметила, что предварительно это уже обсуждалось с компаниями, и они подтвердили, что есть такой запрос.

"Мы не будем это сверху навязывать, у нас есть понимание, что они сами должны хотеть. Речь, конечно, не идет о том, что надо конкурентные преимущества потерять. Но мы — за развитие экономики всей страны в целом, и ТЭКа в частности, и, конечно, ценнее, чтобы взаимодействие было плотнее и лучше. Открытость, мне кажется, всегда в итоге оборачивается плюсами для всех участниках процесса", — прокомментировала Бондаренко.