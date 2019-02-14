СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Компания "Новомет" в ближайшее время может купить других игроков своего рынка в России, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В ближайшие перспективе рассматривается покупка "Новометом" других игроков рынка, так как на базе компании можно консолидировать другие подобные предприятия, которые являются лидерами в своей сфере. Они получат синергию от этого, мы ведём переговоры с четырьмя игроками в России", — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.