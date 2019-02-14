ПЯТИГОРСК, 14 фев /ПРАЙМ/. Солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт стоимостью 14 миллиардов рублей будет построена на Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Ставрополья Владимир Владимиров обсудил с генеральным директором ООО "Солар Системс" Михаилом Молчановым вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству в крае солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

"Сейчас на площадке станции в районе села Старомарьевка Грачёвского района ведутся строительные и монтажные работы. Инвестиции в проект составят порядка 14 миллиардов рублей. Это строительство, покупка оборудования – фотоэлектрических модулей и другого. В 2019 году будут введены мощности в 75 мегаватт из запланированных 100", — говорится в сообщении.

Как отмечается, после того, как станция выйдет на свою проектную мощность, а это должно произойти в апреле 2020 года, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 330 миллионов рублей в год.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.