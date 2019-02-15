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КАРАКАС, 15 фев /ПРАЙМ/. Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение оппозиционным парламентом страны нового правления нефтегазовой компании PDVSA и членов совета директоров ее дочки Citgo, блокировав банковские счета этих лиц и запретив им покидать страну.

Соответствующий вердикт озвучил в четверг судья Хосе Мендоса. Трансляцию судебного заседания вел телеканал Telesur.

"Конституционная палата Верховного Суда отмечает, что проанализированная директива, исходящая от Национальной ассамблеи, является абсолютно недействительной и не имеет юридической силы", — объявил судья, отметив, что назначение новых топ-менеджеров этих компаний связано с попыткой осуществить госпереворот в Венесуэле.

Накануне по решению Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы членами совета директоров Citgo стали Луиса Паласиос, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Анхель Ольмета, Андрес Падильа и Рик Эссер. Также были назначены члены правления в самой PDVSA: ими стали Симон Антунес, Густаво Веласкес, Карлос Хосе Бальса, Рикардо Прада и Давид Смолянски.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто признает назначения в нефтяной компании Citgo, подразделении венесуэльской PDVSA в США, со стороны провозгласившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.