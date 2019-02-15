МАХАЧКАЛА, 15 фев /ПРАЙМ/. Заместитель директора газовой компании, подозреваемый в мошенничестве при реализации схем хищения природного газа в регионе, задержан в Дагестане, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по республике.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением МВД по региону по факту мошенничества в отношении руководителя и сотрудников энергетической газовой компании, сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемые реализовывали схемы хищения природного газа, а также части денежных средств, оплаченных потребителями. Таким образом, они нанесли значительный материальный ущерб.

"Сотрудниками полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержан заместитель директора. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.

По данным МВД, руководитель данной газовой компании 15 декабря 2018 года был задержан в Санкт-Петербурге и 17 декабря Кировским судом Махачкалы в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что в пятницу в отдел полиции был доставлен заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" по подозрению в мошенничестве.

"В его доме и на работе силовиками были проведены обыски. Решается вопрос о возбуждении ещё одного дела", — рассказал источник.

Ранее в пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз" РИА Новости сообщили, что генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан 15 декабря за 20 минут до плановой медицинской операции в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга и доставлен в Махачкалу.

По данным ГУ МВД по Дагестану, возбуждено дело по части 4 статьи 159 по факту хищения природного газа в особо крупном размере, по подозрению в причастности к преступлению был в порядке статьи 91 УК РФ был задержан "один из руководителей газовых предприятий республики". После этого Кировский районный суд Махачкалы арестовал Анастасова на 10 суток.