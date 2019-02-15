КИЕВ, 15 фев /ПРАЙМ/. Украина в течение ближайших двух месяцев должна определиться с вопросом передачи своей ГТС в управление международной компании или консорциуму, заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Кабмин Украины принял решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.

"Готовы ли мы, как суверенная страна, к передаче контроля над украинской ГТС неукраинской компании (или консорциуму)? Моя персональная оценка — мы исчерпали все возможности оттягивать ответ. Его нужно предоставить до того момента, как Германия и ЕС завершат переговоры с Россией относительно того, каким образом "Северный поток – 2" можно привести в соответствие европейскому энергетическому законодательству. То есть очень быстро — в течение ближайших двух месяцев", — написал Коболев в Facebook в пятницу.

В начале февраля "Укртрансгаз" сообщил, что новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" зарегистрирована в стране в рамках юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа. "Укртрансгаз" отмечал, что юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международных партнеров и продолжения транзита газа через Украину.