МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Американская "дочка" венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA — Citgo Petroleum – отстранила от должностей по меньшей мере трех сотрудников, занимающих руководящие позиции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

Агентство не раскрывает имен сотрудников, однако отмечает, что они были близки к президенту компании Citgo Асдрубалю Чавесу, который был назначен на свой пост президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее агентство сообщало, что PDVSA намерена исключить из совета директоров Citgo Petroleum нескольких сотрудников из США, занимающих руководящие должности.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. PDVSA принадлежит один из крупнейших нефтепереработчиков в США — компания Citgo.