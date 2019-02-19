МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Сложности с прохождением отопительного сезона в России возникают в основном там, где за объекты теплоснабжения отвечает муниципалитет, регионы не спешат переходить на новую модель рынка тепла, а крупные компании ограничены в инвестиционных ресурсах из-за тарифов, сошлись во мнении представители участников рынка и регуляторов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Они обсуждали проблему прохождения отопительного сезона, то, как предотвратить аварии во время морозов, исключить риски для потребителей и при этом удержать рост тарифов на тепло.

"Нет еще данных по 2018 году, но фактически тепловой бизнес по отчетности 2017 года убыточен, минус 80 миллиардов рублей. Откуда взяться инвестициям, если мы так разберемся? Ответ отрицательный, если источника нет", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков.

Он пояснил, что есть только два источника. "Вариантов для инвестиций ровно два: или мы должны найти чисто государственные инвестиции, которые смогут нам закрыть эту проблему, или мы должны привлечь частные инвестиции", — отметил Есяков.

Директор по экономике и тепловым узлам компании "Т Плюс" Александр Вилесов отметил, что показатель обновления теплосетей в среднем по РФ составляет 1,7% в год, но его необходимо утроить.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ИЛИ КОМПАНИЯ-МОНОПОЛИСТ

Начальник отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями Ростехнадзора Роман Кутасин заявил, что больше всего вопросов по прохождению отопительного сезона возникает там, где за объекты теплоснабжения отвечает муниципалитет, а не крупная энергокомпания.

"Основная большая головная боль — это именно разводящие тепловые сети, которые находятся в собственности муниципальных образований, за которыми меньше всего надзор, уход", — отметил он.

Кутасин пояснил, что из 4705 муниципальных образований, которые отвечают за подготовку к отопительному сезону, паспорта готовности не получили 969 муниципальных образований. При этом из них на повторную "аттестацию" заявились лишь 23%.

"Системного подхода в муниципалитетах на сегодняшний день к решению вопроса теплоснабжения нет. Особенно это касается малых городов. В больших городах, там, где уже сильные монополисты с владением источниками, владением сетями, отопительные сезоны проходят легче, там хотя бы ясен ответственный. А в маленьких муниципалитетах, на самом деле, мы наблюдаем, что в России просто беда", — говорит директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев также отметил, что есть попытки сделать рыночные условия для трубопроводных объектов, хотя, по сути, это монопольный вид деятельности.

ПЕРЕХОД НА АЛЬТКОТЕЛЬНУЮ

Привлечь инвестиции призвана новая модель рынка тепла. Энергокомпании заявляют о готовности выступить инвесторами при внедрении "альткотельной", однако регионы не спешат ее внедрять. На новую модель перешли только город Рубцовск в Алтайском крае и поселок Линёво в Новосибирской области.

"Альткотельная" — это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф не может превышать эту цифру, но может быть ниже. Он устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципального образования. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически будет ответственная за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ.

"Альтернативная котельная, конечно, не единственный метод. Но мы знаем на примере Рубцовска (Алтайский край – ред.), что он работает. И мы будем продолжать эти проекты внедрять во всех городах нашего присутствия, где это будет встречено с понимаем со стороны властей. Общий объем инвестиций, который мы на сегодняшний день рассчитали в регионах нашего присутствия — свыше 60 миллиардов рублей", — заявила Косогова из СГК. О готовности внедрить альткотельную в регионах присутствия также заявляли ранее "Квадра" и "Т Плюс".

Власти Барнаула рассматривают возможность перехода на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной" в 2020 году. "Сейчас новая модель работы находится на согласовании у губернатора региона, когда мы получим одобрение всех структур, то инвестор, компания СГК, может начать вкладывать инвестиции в отрасль", — рассказал РИА Новости заместитель главы администрации города Александр Алексеенко.

По его словам, в настоящий момент тепловые сети Барнаула изношены на 88%. За 2017 год на теплосетях произошло 1131 повреждение, а в 2018 году — 1213 повреждений, в среднем 91 прорыв на каждые 100 километров сетей.

Новосибирск также ищет варианты для привлечения инвестиций в систему теплоснабжения города, в том числе рассматривает возможность перехода на метод альтернативной котельной. По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, плановая замена теплосетей в городе должна составлять 3-4% в год, но эти параметры не выполняются.