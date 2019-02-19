МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Торговая "дочка" африканского СПГ-проекта Mozambique LNG подписала соглашение с государственной нефтегазовой компанией Индонезии Pertamina на поставку 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет, следует из сообщения крупнейшего акционера проекта, компании Anadarko Petroleum.

"Mozambique LNG1 Company, совместное торговое предприятие участников консорциума Mozambique Area 1, подписала соглашение купли-продажи (SPA) с Pertamina. Соглашение рассчитано на 1 миллион тонн СПГ в год сроком на 20 лет", — сообщила Anadarko.

По словам исполнительного вице-президента Anadarko Митча Ингрэма (Mitch Ingram), Mozambique LNG по различным соглашениям теперь продаст 9,5 миллиона тонн СПГ в год.

В начале февраля 2018 года правительство Мозамбика одобрило газовый проект Anadarko Petroleum стоимостью 15 миллиардов долларов. Компания планирует построить СПГ-завод на ресурсной базе месторождений в нефтегазовом бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика. Ожидается, что завод начнет работу в 2022 или 2023 году. Объем хранилища СПГ на комплексе составит 5,99 миллиона тонн в год. Крупнейшим акционером проекта (26,5%) является дочернее предприятие Anadarko Petroleum — Anadarko Mocambique Area 1, Lda.