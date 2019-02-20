МИНСК, 20 фев /ПРАЙМ/. Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 21 февраля в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в среду госконцерн "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики в 2018 году повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсации затрат НПЗ по приобретению сырья. В конце декабря "Белнефтехим" сообщил, что ожидает в начале 2019 года уменьшения розничных цен на топливо в стране из-за снижения стоимости барреля нефти. После этого цены на дизтопливо и бензин снизились на АЗС "Белоруснефти" (входит в концерн "Белнефтехим") — на одну белорусскую копейку и две белорусские копейки соответственно.

"Придерживаясь стратегии постепенных ценовых изменений, концерном принято решение об увеличении цен на нефтепродукты на одну копейку с 21 февраля 2019 года. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 белорусского рубля (44,2 российского рубля, или 0,67 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,55 белорусского рубля (47,59 российского рубля, или 0,72 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,76 белорусского рубля (54,03 российского рубля, или 0,82 доллара), ДТ – 1,55 белорусского рубля (47,59 российского рубля, или 0,72 доллара)", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В нем отмечается, что в феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. В частности, за первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к 66 долларам за баррель.

"Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо. В условиях формирования цены на нефть для белорусских НПЗ в 2019 году для поддержания эффективной работы заводов необходима корректировка цен на моторное топливо для белорусского рынка", — пояснил "Белнефтехим".