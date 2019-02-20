МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент Республики Сербии Александр Вучич обсудили вопросы сотрудничества на встрече в Белграде, сообщается на сайте "Газпрома".

"В рамках визита в Белграде прошла встреча Алексея Миллера и президента Республики Сербии Александра Вучича. Стороны обсудили вопросы сотрудничества", — говорится в сообщении.

Так, в частности, был отмечен рост экспорта российского газа в Сербию. Как отмечается на сайте компании, по предварительным данным, с 1 января по 19 февраля 2019 года объем поставок увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, особое внимание на встрече было уделено реализации проекта строительства газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Отмечается, что проектная компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad в настоящее время получает разрешения соответствующих органов республики, необходимые для начала работ по проекту.

В 2018 году "Газпром" поставил в Сербию 2,15 миллиарда кубометров газа, что на 1,2% больше, чем в 2017 году (2,12 миллиарда кубометров).

Проектная компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad отвечает за реализацию проекта строительства магистрального газопровода-интерконнектора от границы с Болгарией до границы с Венгрией.