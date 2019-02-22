СЕНТ-ДЖОРДЖЕС (ГРЕНАДА), 21 фев /ПРАЙМ/. Парламент Ямайки одобрил в четверг возврат 49% акций нефтеперерабатывающей госкомпании Petrojam, принадлежащих венесуэльской PDVSA, сообщает издание Nacional.

Оно приводит слова премьер-министра страны Эндрю Холнесса, который заявил, что деятельность Petrojam может пострадать, если до 2020 года не удастся провести модернизацию НПЗ.

Венесуэла и Ямайка более десяти лет назад подписали соглашение, согласно которому PDVSA контролировала 49% акций Petrojam. По словам премьера, ямайская компания подвергалась в течение нескольких лет риску из-за бездействия и отсутствия инициатив со стороны венесуэльского партнёра.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть в США из Венесуэлы назначено 28 апреля.