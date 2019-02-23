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МЕХИКО, 23 фев /ПРАЙМ/. Дочерняя компания венесуэльской PDVSA в США Citgo приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании, говорится в сообщении компании.

В совет директоров, который провел в пятницу первое заседание, вошли Луиса Паласиос (ранее являвшаяся старшим управляющим директором Medley Global Advisors), Эдгар Ринкон (Nabors Drilling), Луис Урданета (бывший вице-президент PDVSA), Анхель Ольмета (в разные годы являлся топ-менеджером PDVSA и Citgo), Андрес Падильа (аналитик INABLO) и Рик Эссер.

Эссер, работающий в компании с 1997 года, был избран исполнительным вице-президентом, который возьмет на себя оперативный контроль над компанией.

Отмечается, что на заседании было рассмотрено состояние бизнес-подразделений компании, обсуждены вопросы финансов, операционной деятельности и первоочередных изменений, необходимых для обеспечения деятельности нового топ-менеджмента. Также были назначены новые высокопоставленные сотрудники Citgo, в том числе семь вице-президентов.

Между тем, как сообщалось, еще летом 2018 года США аннулировали визу главы американского подразделения Petroleos de Venezuela Citgo Petroleum Асдрубаля Чавеса, двоюродного брата бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Тогда компания заявляла, что это никак не повлияет на ее работу.

Оппозиционный парламент Венесуэлы назначил новый совет директоров Citgo в середине февраля, после чего Верховный суд Венесуэлы, поддерживающий действующего президента Николаса Мадуро, заявил об аннулировании этих назначений.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.