МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпромнефть-Корпоративные продажи" (ГПН-КП, структура "Газпром нефти") вынуждена будет отменить введенные в прошлом году сервисные сборы для корпоративных клиентов на своих АЗС, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников на рынке.

По их словам, ФАС готовит соответствующее предупреждение. Сервисные сборы вместо скидок по топливным картам компания ввела в начале ноября 2018 года для повышения маржинальности бизнеса в условиях заморозки цен топлива в мелком опте по соглашению с правительством.

По словам собеседников издания, "Газпром нефть" после получения предписания вернет потребителям старые условия контрактов. Однако источники газеты сомневаются, что потребители получат компенсацию за утраченные скидки.

Введение сервисного сбора вызвало жалобы потребителей в ФАС. Так, по данным издания, УФАС Ярославской области вынесло предупреждение ГПН-КП за введение сервисных сборов, потребовав до середины декабря отозвать соответствующие уведомления. Компания требование не исполнила, заметив, что исполнение его только в Ярославской области приведет к дискриминации клиентов в других регионах. Тогда УФАС переправило дело в центральный аппарат ФАС. Там газете не предоставили комментарий. В "Газпром нефти" от комментариев отказались.