БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Голосование комитета Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) по поправкам к Газовой директиве ЕС, касающимся работы морских газопроводов, ожидается 18 марта, сказал РИА Новости источник в ЕС.

Отвечая на вопрос о голосовании, он сказал: "Планируется 18 марта".

Представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper (орган Совета ЕС) одобрили ранее в феврале компромиссный вариант поправок к Газовой директиве, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии также в феврале. Таким образом, этому документу осталось пройти одобрение Советом ЕС на уровне министров, а также профильным комитетом и пленарной сессией Европарламента.

Голосование пленарной сессии может состояться в апреле, сказал ранее РИА Новости глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.