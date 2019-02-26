МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Законодательные изменения в Европе по Газовой директиве ЕС и их влияние на "Северный поток-2" оценивать пока преждевременно, еще могут быть внесены поправки, однако в любом случае речь идет лишь о небольшом участке проекта, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"На мой взгляд, пока преждевременно давать окончательные комментарии, оценки, поскольку, как известно, еще не существует порядка применения или по крайней мере он нам не известен", — сказала Бурмистрова, отвечая на вопрос о том, как "Газпром" оценивает последние законодательные инициативы в Европе по энергетическому пакету и их влияние на "Северный поток-2".

"И более того, в начале марта состоится заседание совета по транспортным телекоммуникациям и энергетике, и, возможно, будут вноситься еще какие-то дополнительные поправки. Но в любом случае, мы понимаем, что мы говорим об очень незначительном участке территории. Это даже меньше 20 километров", — добавила она.