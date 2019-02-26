МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" сохраняет планы по запуску проекта "Северный поток-2" в четвертом квартале 2019 года, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Плановый срок запуска (Северного потока-2" — ред.) – четвертый квартал 2019 года", — сказала она в ходе Дня инвестора "Газпрома".

При этом, согласно презентации "Газпрома" ко Дню инвестора, общая готовность проекта "Северный поток-2" в настоящий момент оценивается в более 30%.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.