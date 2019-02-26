МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Законодательные изменения в Европе по Газовой директиве ЕС и их влияние на "Северный поток-2" оценивать пока преждевременно, еще могут быть внесены поправки, однако в любом случае речь идет лишь о небольшом участке проекта, заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома". "Газпром" не видит угроз от СПГ своим позициям на рынке в Европе

"На мой взгляд, пока преждевременно давать окончательные комментарии, оценки, поскольку, как известно, еще не существует порядка применения или по крайней мере он нам не известен", — сказала Бурмистрова, отвечая на вопрос о том, как "Газпром" оценивает последние законодательные инициативы в Европе по энергетическому пакету и их влияние на "Северный поток-2".

"И более того, в начале марта состоится заседание совета по транспортным телекоммуникациям и энергетике, и, возможно, будут вноситься еще какие-то дополнительные поправки. Но в любом случае, мы понимаем, что мы говорим об очень незначительном участке территории. Это даже меньше 20 километров", — добавила она.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву ЕС, распространив с их помощью ряд правил третьего энергопакета на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран. Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения ЕК. По компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

Однако предлагается и несколько схем предоставления исключений из новых правил директивы, которые планируется делать ограниченными по сроку действия. Они различаются в зависимости от того, является ли газопровод новым или уже существующим. К последним планируется отнести трубы, которые были завершены до вступления новых правил в силу, сообщал источник журналистам. Он не исключил, что вступление в силу новых правил возможно в июне.