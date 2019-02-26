МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международный сырьевой трейдер Gunvor Group рассматривает возможность продажи непрофильных активов в России в попытке улучшить свое финансовое положение после убытка, полученного в 2018 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что план обсуждался на последних встречах между основным владельцем Gunvor Торбьорном Торнквистом и основными банками-кредиторами Gunvor", — сообщило агентство. План включает в себя также поиск стратегического партнера для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Германии, уточняет агентство.

По данным источников, основной бизнес Gunvor в 2018 году был прибыльным, однако трейдер понес убытки из-за отдельных факторов. Среди них — списание в несколько десятков миллионов долларов из-за отмены планов модернизации НПЗ в Роттердаме, а также списания, относящиеся к Лаганскому нефтяному блоку, в котором компания больше не имеет доли, и связанные с судебными делами, которые по-прежнему открыты.

Результаты группы за 2018 год будут опубликованы не раньше апреля, сообщили агентству источники. При этом, по предварительным данным, за первые три квартала убыток Gunvor составил более 100 миллионов долларов из-за разовых расходов.

Gunvor — один из крупнейших в мире энергетических трейдеров по объему продаж. Компания была основана в 2000 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Впоследствии Тимченко, попавший под санкции США, продал свою долю Торнквисту. Торнквист сегодня владеет около 63% компании, остальная доля принадлежит ее топ-менеджерам.