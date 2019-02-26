МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Кризис в Венесуэле, чья нефтяная промышленность пострадала от санкций США, не влияет на поставки сырья во Францию, сообщила РИА Новости гендиректор французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP) Изабель Мюллер (Isabelle Muller).

Французская нефтегазовая корпорация Total 7 февраля объявила о переносе управления деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу, а также об эвакуации персонала из Венесуэлы. Кроме того, счета Total в Венесуэле были заблокированы из-за санкций США.

"Нет влияния (на французскую нефтяную промышленность — ред.), не напрямую. Это (кризис в Венесуэле — ред.) затрагивает некоторых членов ассоциации, но, так сказать, не влияет на безопасность поставок во Францию", — заявила Мюллер.

Она объяснила, что даже если деятельность некоторых французских компаний будет затронута этими проблемами, как в случае с Total, то существуют способы их преодоления. "(Проблема — ред.) решится другими путями, как сделала Total, есть и другие способы снабжения рынка", — добавила глава ассоциации.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.