МЕХИКО, 26 фев /ПРАЙМ/. Американская "дочка" венесуэльской PDVSA нефтепереработчик Citgo Petroleum формально разрывает связи с материнской компанией на фоне санкций США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных источников.

По данным источников, Citgo остановила выплаты венесуэльской компании, подписку на корпоративные сервисы, рассылку по электронной почте, а также свела к минимуму упоминания PDVSA на сайте и в маркетинговых материалах. Citgo должна была до 26 февраля завершить отношения с PDVSA после введения санкций, сообщил один источник. Венесуэльские сотрудники Citgo, находившиеся в длительных командировках в США, вернулись в Венесуэлу, компания также остановила работу подразделения по закупкам PDVSA Services, работающего в центральном офисе Citgo.

На прошлой неделе Citgo заявила, что приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании. В совет директоров, который провел в пятницу первое заседание, вошли Луиса Паласиос (ранее являвшаяся старшим управляющим директором Medley Global Advisors), Эдгар Ринкон (Nabors Drilling), Луис Урданета (бывший вице-президент PDVSA), Анхель Ольмета (в разные годы являлся топ-менеджером PDVSA и Citgo), Андрес Падильа (аналитик INABLO) и Рик Эссер.

Эссер, работающий в компании с 1997 года, был избран исполнительным вице-президентом, который возьмет на себя оперативный контроль над компанией.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. PDVSA принадлежит один из крупнейших нефтепереработчиков в США — компания Citgo.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.