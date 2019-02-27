МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа (СПГ) с российским газом на рынке Европы.

"Я не вижу в принципе потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа, если говорить о рыночных подходах. У нас себестоимость добычи очень низкая, у нас инфраструктура в свое время создана и самортизирована. Да, развивается новая инфраструктура, она также будет использоваться много лет", — ответил Новак в интервью "Газете.Ru" на вопрос о конкуренции с американским СПГ на европейском рынке.

"Я вижу использование американского СПГ в большей степени на тех рынках, где нет трубопроводного газа. Трубопроводный газ, если он уже поставляется, более конкурентоспособен, чем сжиженный. СПГ конкурентоспособный при транспортировке на расстояния свыше 3 тысячи километров, то есть там, куда нецелесообразно тянуть трубу. Если брать, например, активно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский рынок, есть Китай и есть у нас месторождения, близкие к Китаю, откуда выгодно поставлять газ по трубе. Есть другие рынки, куда трубопровод не проведешь, выгоднее сжижать газ и его возить", — прокомментировал Новак.