МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга сохранен также на отметке "BBB".

"Рейтинг "Новатэка" отражает его улучшенный бизнес-профиль после запуска и полного развертывания проекта "Ямал СПГ", мощный потенциал генерирования денежных потоков, большую низкозатратную ресурсную базу и надежные показатели кредитоспособности", — пишет агентство.

Отмечается также, что леверидж компании может вырасти в среднесрочной перспективе в зависимости от механизмов финансирования нового проекта "Арктик СПГ-2". Однако Fitch ожидает, что основной приток капитала в проект будет осуществляться за счет продажи доли в нем партнерам.

Агентство также прогнозирует, что начиная с 2019 года и далее, компания будет значительно увеличивать инвестиции в СПГ-проекты и связанные с этим инфраструктурные проекты, включая перевалочные узлы, а также в сферы разведки и бурения с целью стабилизации добычи внутри страны.

"В 2019 году капвложения "Новатэка" удвоятся по сравнению с уровнем 2018 года и останутся на этих исторически высоких уровнях, по крайней мере, в следующие три-четыре года. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что свободный денежный поток "Новатэка" (FCF после погашения займов от СП) останется в целом на нейтральном или положительном уровне, учитывая сильные операционные денежные потоки и вклад от участия в СП ", — пишет Fitch.