МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Экспорт нефти из Венесуэлы в феврале снизился на 40% на фоне санкций, введенных США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные нефтяной госкомпании PDVSA.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. В феврале Вашингтон внес в санкционный список Мануэля Кеведо, который является главой PDVSA.

С момента введения санкций экспорт нефти из Венесуэлы упал до 920 тысяч баррелей в день. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 миллиона баррелей в день до 1,66 миллиона баррелей в день.

Около 70% поставок нефти из Венесуэлы в феврале пришлось на покупателей из Азии, главными импортерами сырья являются Индия, Сингапур и Китай, отмечает агентство.