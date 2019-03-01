ВАРШАВА, 1 мар — ПРАЙМ. Болгарский частный газовый оператор Overgas Inc присоединился к судебному иску польского газового оператора PGNiG, в котором тот оспаривает решение Еврокомиссии по антимонопольному делу "Газпрома", говорится в сообщении польской компании.

"28 февраля 2019 года Суд ЕС проинформировал PGNiG, что к жалобе на решение Европейской комиссии со стороны PGNiG присоединилась также компания Overgas Inc., занимающаяся дистрибуцией и продажей газа на болгарском рынке", — говорится в сообщении.

В октябре польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии по антимонопольному делу "Газпрома". Представитель ЕК говорил РИА Новости, что Еврокомиссия будет защищать в суде свое решение по этому делу.

Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование в отношении деятельности "Газпрома" в ряде стран Евросоюза. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

После длительного диалога в мае 2018 года ЕК завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании. В частности, "Газпром" должен снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе.