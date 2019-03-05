МАГАДАН, 5 мар /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Энергетики "Русгидро" во вторник ввели в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России – Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыме в Магаданской области, сообщает пресс-служба компании "Русгидро".

"Русгидро" ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России – Усть-Среднеканской ГЭС… В результате мощность станции возросла почти вдвое – с 168 мегаватт до 310,5 мегаватта. В торжественной церемонии пуска приняли участие председатель правления – генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в регионе высокий рост спроса на электроэнергию. Так, в 2018 году электропотребление в Магаданской энергосистеме выросло на 13% по сравнению с 2017 годом.

"Сегодня мы видим, что есть задел. И можно планировать промышленникам горнодобывающей отрасли строительство крупных объектов… Это стало возможным только благодаря пониманию, что энергетические мощности созданы… Есть необходимость удвоения, утроения добычи золота на месторождении Наталка. Все это потребует дополнительных энергомощностей… Это преимущество Магаданской области, когда есть возможности по энергетике. Это очень важно для инвесторов не только в горнодобывающий кластер, но и другие отрасли", — сказал губернатор Сергей Носов.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 километрах ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возводится в чрезвычайно сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в месте ее расположения достигает 300 метров, а температура воздуха зимой снижается до минус 60 градусов.

Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом "Ленгидропроект" в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, однако из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. Фактически строительство возобновилось только в 2008 году после передачи станции РусГидро.