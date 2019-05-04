МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Институт океанологии имени Ширшова РАН и российская компания "Подводная робототехника" разрабатывают подводный роботизированный комплекс, состоящий из беспилотного судна и робота, которым можно управлять через интернет, рассказали РИА Новости ученые и разработчики нового поколения подводных роботов.

Инновационный комплекс предполагает несколько возможных режимов работы, помимо интернет-соединения, в том числе, через радиоканал в пределах радиовидимости и спутниковую связь. От выбранного механизма будет зависеть предельное расстояние между оператором и комплексом, рассказали разработчики.

"Существуют телеуправляемые комплексы — оператор сидит на лодке или на берегу и управляет по кабелю роботом, есть надводные безэкипажные суда, которые перемещаются самостоятельно по заданной траектории. Здесь все соединено. Комплекс может находиться где угодно, по команде оператора по радиоканалу или через спутник подводный аппарат спускается в воду, человек, находясь в режиме удаленного доступа в любой точке земного шара, может проводить подводные съемки и обследования", — рассказал РИА Новости замдиректора компании-разработчика Евгений Шерстов. По его словам, в мире таких еще комплексов еще нет.

Разработанный "Подводной робототехникой" комплекс состоит из надводной и подводной части: это беспилотный катамаран с гидроакустическими приборами и соединенный с ним кабелем длиной до 300 метров робот-дрон, оборудованный фотовидеокамерой и рядом датчиков, получивший название "Гном".

"Получили одобрение рабочей группы "Маринет", будем подавать заявку в Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — ред.) на финансирование для проведения НИОКР. Действующий макет сделали. Применяться (комплекс может — ред.) при осмотре озер, заливов, где нет сильного волнения, может проводить съемку дна и искать, к примеру, затонувшие машины на Байкале, провалившиеся под лед", — рассказал РИА Новости заведующий отделом подводной робототехники Института океанологии Борис Розман.

Безэкипажное судно проводит гидролокационную съемку дна, затем интересные места, которые были найдены с помощью гидролокации, могут быть дополнительно исследованы и идентифицированы при помощи спускаемого на кабеле дрона. Технология применима, в том числе для подводной археологии, а также для осмотра подводной части судов, буровых установок. Доставляться к месту поисков комплексы могут как с судов, так и с берега, система дистанционной коммуникации связывает комплекс и станцию управления. "(Потенциальные — ред.) заказчики — научные институты, поисково-спасательные службы, МЧС, военные. Интерес есть, переговоры вели, многим это нравится, но надо (готовый продукт — ред.) показать", — заключил Розман.