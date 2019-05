МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также связанные с ним бизнесмены получили контрольный пакет акций "Кузбасской топливной компании" (КТК), пишет во вторник газета "Коммерсант".

Свои пакеты акций продали президент КТК Игорь Прокудин (владел контрольным пакетом в 50,07% через Haver Holding Limited) и председатель совета директоров Вадим Данилов (напрямую владел 16,78%). Совокупно этот пакет в 66,85% по биржевой цене на 6 мая стоил около 13 миллиардов рублей.

Михаил и Саид Гуцериевы через кипрские Kilton Overseas Ltd, Rontelor Holdings Ltd и Hemfield Finance Ltd приобрели 18,9% КТК. Искендер Халилов купил 23,35% акций КТК через Daenia Holdings Ltd и Milord Trading Limited. Халилов в начале 2000-х годов был вице-президентом "Славнефти" в то время, когда компанию возглавлял Михаил Гуцериев. Сейчас Халилов владеет 30% железнодорожного оператора RailGo (70% RailGo — у его сына Рахмана), до 2019 года называвшегося "ИСР Транс" и по итогам 2018 года занимающего 14-е место в рейтинге операторов INFOLine Rail Russia Top. RailGo занимается в основном перевозками нефтеналивных грузов, пишет газета.

Компания официально раскрыла, что бенефициар Millfast — бывший сенатор и экс-миноритарий Промсвязьбанка Виктор Пичугов. Он был главой "Аганнефтегазгеологии", которую в 2005 году купила контролируемая Михаилом Гуцериевым "Русснефть". Единственным старым акционером, оставшимся в компании, является фонд Prosperity (27,34%). По данным "Коммерсанта", эта серия сделок была совершена в интересах группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. В группу уже входит "Русский уголь", ведущий добычу в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае.

Об интересе группы к КТК сообщалось в январе этого года. В "Сафмаре" газете подтвердили, что акционеры группы стали владельцами пакета акций. При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Сафмар" не планирует приобретать контрольный пакет в КТК, а рассматривает актив в качестве портфельной инвестиции.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики. В 2018 году компания нарастила добычу угля на 18%, до 15,66 миллиона тонн.