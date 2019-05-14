НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — ПРАЙМ. Уголовное дело по факту уклонения руководством энергокомпании от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда рублей возбуждено в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, представители руководства компании "ТНС энерго Нижний Новгород" в 2012 году заключили договор о передаче Группе компаний "ТНС Энерго" полномочий единоличного исполнительного органа, которое приняло на себя обязанности по совершению от имени "ТНС энерго Нижний Новгород" сделок по купле-продаже электрической энергии. При этом обе компании являются взаимозависимыми, а заключенный договор, по версии следствия, использовался для получения "ТНС энерго Нижний Новгород" необоснованной налоговой выгоды.

"В результате компанией "ТНС энерго Нижний Новгород" не были исчислены и уплачены налоги за 2014-2016 годы в общей сумме более 1 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что в настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД России по Нижегородской области проводят обыски в офисных помещениях ГК "ТНС Энерго" и "ТНС энерго Нижний Новгород", а также по месту проживания подозреваемых. Также проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету РФ.