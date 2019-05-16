БЕРЛИН, 16 мая — ПРАЙМ. Любые новые договоренности по будущему транзиту российского газа через территорию Украины должны быть не в ущерб "Газпрому" в рамках судебного разбирательства с "Нафтогазом" в арбитраже, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Любые новые договоренности, которые могут быть достигнуты, они должны быть или будут достигнуты не в ущерб ведущемуся арбитражному разбирательству", — ответил Яновский на вопрос о том, могут ли быть достигнуты новые договоренности с Украиной по транзиту вне зависимости от разбирательств компаний в суде, или же решение спора является обязательной составляющей переговоров.

При этом он напомнил, что Украина выступает за заключение нового контракта на транзит, который бы действовал в соответствии с европейским законодательством. "А что за европейские правила? Которые должны были быть имплементированы в украинское законодательство, но до конца не имплементированы… Во-первых, добыча должна быть отделена от транспорта, то есть "Нафтогаз" должен быть разделен", — отметил Яновский.

"Должен быть независимый регулятор, который для транспортной системы устанавливает тариф на транспортировку. У них регулятор есть, но не независимый, он подчиняется правительству… Должна быть создана законодательная база по законодательству Европы, где должен быть сетевой кодекс, в котором будут прописаны все процедуры, связанные с бронированием мощностей. У них сетевой кодекс есть как закон, но в нем ничего нет", — добавил он.

"Они в законе написали, что разногласия с регулятором решаются в киевском арбитраже — я этого не понимаю. Нас это все не устраивает", — подчеркнул замминистра. По его словам, если для Украины до конца года нереально реализовать реформу своего рынка газа, то должно включаться альтернативное предложение — продлить действующий контракт, обсудив объемы и сроки.

Министерство энергетики РФ ожидает, что Россия и Украина договорятся до конца года по будущему транзиту российского газа через украинскую территорию, сообщил Яновский.

Так, на вопрос о том, смогут ли стороны достичь договоренностей до конца года, Яновский ответил: "Да. Ну а как же? Договариваться надо? Надо. Будем договариваться до последнего".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.