МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕСН не покупает Рефтинскую ГРЭС у компании "Энел Россия", поскольку стороны не сошлись в цене, сообщил журналистам владелец ЕСН Григорий Березкин.

"Нет", — ответил Березкин на вопрос, участвует ли ЕСН в покупке актива.

"В нашем случае мы пока не смогли найти консенсус по цене", — пояснил Березкин.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в начале июня прошлого года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области и получила необязывающее предложение о её покупке. В числе претендентов на актив назывались основной акционер Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН.