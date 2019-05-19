ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия намерена ориентироваться в своей добыче на потребности рынка нефти, перевыполнение страной сделки ОПЕК+ пока шло на пользу договоренностям, заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"Я могу сказать за Саудовскую Аравию — мы отвечаем только на потребности рынка, и мы отвечали потребностям рынка, когда сокращали добычу ниже уровня 10,3 миллиона баррелей в сутки, который обязались соблюдать", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

"И всю первую половину года мы решили придерживаться этому уровню, ниже цели по сделке ОПЕК+ в 10,3 миллиона баррелей в сутки. И это шло на пользу всей сделке, убеждая рынок, что ОПЕК+ серьезна в своих намерениях", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

По условиям сделки, целевой уровень добычи в Саудовской Аравии должен быть 10,311 миллиона баррелей в сутки против 10,633 миллиона в октябре 2018 года. Добыча нефти королевством составляла в марте и апреле примерно 9,8 миллиона баррелей в день. На этом же уровне она будет и в июне, сообщал ранее в воскресенье аль-Фалих.