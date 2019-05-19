ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия в июле не превысит свой целевой уровень по добыче в рамках текущей сделки ОПЕК+, надеется, что другие страны сделают так же, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"Определенно, до встречи (ОПЕК+ в июне — ред.) мы возьмем на себя уже определенные обязательства по отгрузкам нефти (покупателям — ред.) на июль. Но могу вас заверить, Саудовская Аравия не собирается отклоняться от своего целевого уровня по добыче нефти (в рамках текущей сделки ОПЕК+ — ред.), независимо от того, будет ли обсуждаться сокращение добычи или рост. Мы собираемся дополнительный месяц придерживаться ему и надеюсь, мои коллеги будут делать так же. Мы не будем действовать преждевременно", — сказал аль-Фалих журналистам.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

По условиям сделки, целевой уровень добычи в Саудовской Аравии должен быть 10,311 миллиона баррелей в сутки против 10,633 миллиона в октябре 2018 года. Добыча нефти королевством составляла в марте и апреле примерно 9,8 миллиона баррелей в день.