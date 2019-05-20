КИЕВ, 20 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов на газ может вызвать серьезный кризис.

"Что касается тарифов. Если бы это было возможно (снижение тарифов – ред.), я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", — сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты еще предыдущими правительствами.