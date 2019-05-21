МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Совладелец группы "Сафмар", брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев исключен из списка кандидатов в совет директоров "Русснефти", говорится в сообщении нефтяной компании.

"Исключить кандидатуру Гуцериева С.С. из списка кандидатов для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК "РуссНефть" в связи с отзывом согласия на избрание в состав совета директоров ПАО НК "Русснефть", — говорится в сообщении.

Вместо Саит-Салама Гуцериева в список включен заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян.

В остальном перечень кандидатов остался прежним. В него входят совладелец "Сафмара" Михаил Гуцериев (возглавляет нынешний совет), гендиректор "Форте Инвест" Саид Гуцериев, гендиректор "Сафмара" Авет Миракян, гендиректор "Нефтисы" Андрей Зарубин, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, а также глава представительства Glencore International AG Яна Тихонова и менеджер этого представительства Владимир Щербак.

Кроме того, в список кандидатов для переизбрания в новый совет вошли бывший директор по финансам и корпоративным вопросам "Славкалия" Андрей Дерех, ректор Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, бывший член совета директоров "Роснано Капитал" Роберт Скидельски и экс-глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 21 июня в Москве.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.