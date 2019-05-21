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МИНСК, 21 мая /ПРАЙМ/. Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую рассчитана до конца июля, но при "благоприятно складывающихся обстоятельствах" реализация может быть ускорена, заявил во вторник глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Срок реализации всей дорожной карты — до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок. Есть технические возможности по ускорению, но мы должны понимать, что это не совсем стандартная операция (реверс – ред.), поэтому подходим с определенной долей осторожности", — сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство Белта.

По его словам, при благоприятно складывающихся обстоятельствах реализация мероприятий может быть ускорена, но незначительно. В любом случае белорусская сторона будет прилагать все усилия, чтобы разрешить ситуацию в более короткие сроки, заверил председатель.

Он также сообщил, что один белорусский НПЗ, в Мозыре, сейчас работает на своей мощности по бизнес-плану, в то время как второй белорусский НПЗ, "Нафтан", загружен только на 65%.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко в воскресенье заявил, что Минск согласовал и начал реализацию проекта дорожной карты с Москвой по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба". По словам Ляшенко, в этой дорожной карте прописаны мероприятия по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы.