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ПЕРМЬ, 21 мая /ПРАЙМ/. Перенос акцента в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" на выплату компенсаций затормозит процесс освобождения трубы от некачественной нефти, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Ранее Козак уже говорил о том, что власти РФ пока не занимаются расчетом компенсаций из-за ситуации с нефтью в трубопроводе "Дружба", поскольку сперва необходимо устранить последствия загрязнения.

"Ситуация с польской стороной — это подтверждение, что как только мы переключимся на вопрос компенсации издержек, все акценты переместятся в другую сторону и мы не сможем очень долго решить вопрос освобождения трубы от некачественной нефти", — сказал Козак журналистам.

Ранее Козак заявил, что Польша подняла вопрос о скидке на загрязненную нефть из "Дружбы", при это окончательно договориться по поводу способов и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти с польскими коллегами пока не удалось. Дополнительные переговоры, по его словам, состоятся в четверг.

Он отметил, что вопрос компенсации ущерба не является приоритетом сегодня. "С Белоруссией мы следуем ранее достигнутым договоренностям в рамках рабочей группы, которая сейчас есть. Может первые методические подходы они прорабатывают, но это не приоритет сегодня", — добавил он.

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии, которые прошли на прошлой неделе, была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации. По словам вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко, компенсации обсуждаются двух видов – прямых и косвенных потерь.