МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация вокруг цен на бензин вновь всколыхнулась накануне с подачи сразу двух отраслевых союзов – Российского топливного союза (РТС) и Независимого топливного союза (НТС). Они обратились на этой неделе к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.

НТС констатирует, что ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года. Авторы письма отмечают, что с 15 апреля по 15 мая 2019 года оптовые цены на СПбМТСБ по бензину АИ-92 выросли на 23%, по АИ-95 — на 18,5%, по летнему дизельному топливу — на 2,5%. Союз обращает внимание на то, что оптовые цены транслируются в мелкий опт.

Среди основных причин резкого роста цен РТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт. Оба союза отмечают недостаточную эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен и предлагают от него отказаться.

Накануне Козак прокомментировал письма отраслевиков – по его словам, биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, правительство мониторит ситуацию, и тревога преждевременна. "Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет", — сказал он.

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что резкого подорожания бензина в розницу сейчас ждать не следует. "Согласен с комментарием Козака о том, что рано паниковать, поскольку в прошлом году ситуация принципиально отличалась. Тогда в апреле-мае был дикий рост цен, связанный с подорожанием нефти при одновременном снижении рубля. Сейчас ничего подобного нет, нефть растет умеренными темпами и ценовое давление сравнительно невелико", — считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Ситуация с рублем также не внушает особых опасений – он достаточно стабилен. Поэтому сказать, что есть разрыв между экспортным нетбэком и внутренними ценами, который должен сокращаться, нельзя.

Действительно, цены на топливо в РФ сейчас, возможно, слегка высоковаты. Но это связано с сезонным фактором – в конце весны-начале лета растет спрос на топливо из-за сельхозработ. Налицо и некоторое сокращение переработки, в том числе, из-за проблем на ряде НПЗ, но это второстепенно, поскольку в основном они выпускают дизель, а этот рынок сейчас профицитен, добавил эксперт.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ

При этом на нефтяные цены влияют не один или несколько, а сразу много факторов. Они лежат, с одной стороны, в плоскости мировой конъюнктуры, а с другой — социально-экономических приоритетов государства, рассуждает эксперт ЦИПРЭ при РЭУ им Г.В.Плеханова Олег Чередниченко.

"Если говорить о первой составляющей, то, на фоне нестабильной геополитической ситуации, пик которой пришелся на первый квартал текущего года, мировой рынок четко "отработал" полученный сигнал: цена фьючерса нефть марки Brent с 03.01.19 по 22.04.19 (пик котировок текущего года) выросла более, чем на 33% — до 74,51 USD. Далее рынок пришел к состоянию временной стабильности, более того — наметился незначительный спад, и на сегодняшний день цена зафиксирована на уровне 71,83 USD за баррель", — отметил он.

Признаков для ее корректировки в сторону ощутимого повышения нет: новый виток американо-китайской торговой войны не добавляет поводов для роста объемов спроса на "черное золото".

С другой стороны, контроль за ситуацией на внутреннем рынке со стороны правительства в лице курирующего вице-премьера Козака никто не отменял — пролонгация договоренностей, достигнутых с нефтяниками еще в ноябре прошлого года имеет свою силу. Рост цен на топливо в периметре текущего года возможен в пределах инфляции, таргета которой удается придерживаться даже с учетом реализованного в начале года налогового маневра, полагает эксперт.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Таким образом, говорить о существенном росте розничных цен на топливо сейчас не приходится. В то же время, следует задуматься о том, как в долгосрочной перспективе будет осуществляться контроль за ситуацией на рынке.

Ручное управление с постоянными "раундами переговоров" — вариант трудоемкий, требующий постоянного мониторинга (что и происходит сейчас) — не является оптимальным решением.

При этом работу по "доработке и донастройке" автоматизации механизма контроля за балансом цен следует завершить, в том числе, принимая во внимание ряд неоднозначных отзывов о ранее инициированном "демпфирующем механизме", — полагает Чередниченко.

По мнению Тануркова, в свете нынешних страхов соглашение между властями и нефтяниками могут продлить, но на ограниченный срок. "Однако свою роль оно уже сыграло в прошлом году, затормозив рост цен летом и осенью. Если говорить о первом полугодии текущего года, то с января цены на бензин были в основном стабильными, но не из-за соглашения, а благодаря внешним условиям и конъюнктуре рынка", — говорит он.

В настоящее время внешние условия для резкого роста цен отсутствуют, и, возможно, механизм соглашения следует приберечь для исключительных случаев. Например, неожиданное объявление новых санкций может уронить рубль, тогда понадобится ручное управление. Пока же без него вполне можно обойтись, заключают эксперты.