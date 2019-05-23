ДОХА, 22 мая /ПРАЙМ/. Дочерняя компания Кувейтской иностранной компании по нефтеразведке (KUFPEC) получила лицензию на нефтеразведку на блоке Махад в Пакистане, расположенном в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, сообщила в среду компания на своем сайте.

Как сказал на церемонии подписания генеральный директор шейх Наваф Сауд Насыр ас-Сабах, "KUFPEC гордится прочным стратегическим партнерством с Исламской Республикой Пакистан, что нашло отражение в успешных инвестициях, вложенных в Пакистан с 1987 года, размер которых превышает один миллиард долларов". Он уточнил, что блок Махад станет третьим активом дочерней компании KUFPEC в Пакистане и первым в провинции Пенджаб.

Кувейтская компания планирует тесно сотрудничать с пакистанскими национальными нефтяными компаниями и компанией Пенджаба при разработке блока. На этом этапе компания ожидает сбора сейсмических данных и бурения первой разведочной скважины.