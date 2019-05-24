МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" выполняет свои обязательства по поставке топлива на внутренний рынок и на биржу в полном объёме, в частности, в мае увеличит объёмы поставок бензина на рынок РФ более чем на 2% по сравнению с маем 2017 года, сообщили РИА Новости в компании.

"Обязательства компании, зафиксированные соглашением, выполняются: объёмы поставок "Газпром нефтью" бензинов на внутренний рынок в мае этого года более чем на 2% превысят объёмы поставок в мае 2017 года. Обязательства по объёмам биржевой реализации также исполняются в полном объеме", — сообщили в компании.

"Роснефть" также полностью выполняет нормативы продаж топлива на рынке, в том числе биржевые, сообщили в пресс-службе компании.

"Роснефть" полностью выполняет все нормативы продаж, в том числе биржевые. Объём поставок компании соответствует потребностям внутреннего рынка", — сообщили в компании.

Также в пресс-службе отметили, что компания не поставляет товарные бензины на экспорт за исключением незначительных объемов, необходимых для снабжения собственной розничной сети в Ближнем зарубежье.