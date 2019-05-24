МИНСК, 24 мая /ПРАЙМ/. Поставки кондиционной российской нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводному транспорту должны восстановиться в полном объеме до 28 июля, это предусмотрено белорусско-российской дорожной картой по замещению некачественной нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба", сообщил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Ранее Минск заявлял, что хочет от Москвы увеличения поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в максимально короткие сроки. В пятницу Ляшенко и его российский коллега Дмитрий Козак поручили совместно созданной рабочей группе до 29 мая выработать решения по дополнительным поставкам в июне на "Нафтан" до 200 тысяч тонн нефти. Сейчас этот НПЗ загружен на 65%. Как сообщал Ляшенко, РФ в течение недели отработает поставку сырья на завод железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в "Дружбе".

"У нас (в дорожной карте – ред.) согласованы конкретные сроки, когда полностью нефть в нитках будет замена на стандартную качественную. Двадцать восьмого июля направление на "Нафтан" уже будет расчищено под чистую нефть", — цитирует Ляшенко госагентство Белта.

Как отметил вице-премьер, до этого будет очищен от некачественной нефти и трубопровод в польском направлении. "Это будет уже обычный стандартный режим работы как в экспортном направлении, так и в плане поставок на "Нафтан", — добавил Ляшенко.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

Ранее Минск и Москва согласовали проект дорожной карты, в которой прописаны мероприятия по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы. Как отмечал глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, согласно этой дорожной карте в конце июля на территории республики не должно остаться загрязненной хлоридами нефти из РФ.