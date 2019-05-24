ВАШИНГТОН, 24 мая /ПРАЙМ/. Госдепартамент оценивает подписание в прошлом году Конвенции о статусе Каспийского моря позитивно и призывает Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к "Южному газовому коридору", что даст стране позитивный толчок для развития, рассказала РИА Новости в кулуарах Каспийского форума заместитель помощника госсекретаря по энергетике Сандра Оудкирк.

"Мы считаем, что соглашение по статусу Каспийского моря – позитивный шаг вперед. Мы считаем, что экспортный коридор с Туркменистаном имеет смысл (строить). Они сейчас экспортируют (газ) в Китай, у них есть потенциал и это будет прекрасно, если они будут связаны с Европой через Азербайджан или другие страны", — сказала она.

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок. "Мы бы хотели, чтобы Туркменистан был способен реализовать все возможные опции. Это решение за Туркменистаном, но, как я ранее заметила в своем выступлении, Туркменистан зависит от одного потребителя, но их экономика может получить более активную поддержку", — заключила Оудкирк

"Южный газовый коридор" протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов недавно в интервью местному агентству "Репорт" заявлял, что основными поставщиками газа по этому коридору должны стать Азербайджан и Туркменистан.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошлого года прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.

Туркмения с принятием конвенции рассчитывала диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако как рассказал РИА Новости в кулуарах Каспиского форума источник, знакомый с ситуацией на рынке, реализация проекта подключения Туркмении к этому проекту похожа на "сизифов труд" и он никак не сдвинется с мертвой точки.