ВАШИНГТОН, 24 мая/ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Государственный департамент США считает, что Евросоюзу необходимо активнее противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", завила РИА Новости зампомощника госсекретаря по энергетике Сандра Оудкирк.

"Конечно, мы против "Северного потока-2" на уровне нацполитики, очень долгое время мы активно об этом заявляли. По поводу предложенного закона, лучше говорить с конгрессом. Если закон пройдет через конгресс и будет подписан президентом, мы будем его имплементировать", — ответила она на вопрос об отношении к готовящемуся проекту новых санкций против "Северного потока-2".

"Мы всегда говорим, что Европа должна решать свои вопросы тоже. И мы считаем, что "Северный поток-2" вызывает фундаментальную озабоченность, потому что он негативно влияет на энергетическую безопасность ЕС и Украину", — добавила она.

По ее словам, "Европа уже сделала много, чтобы помешать "Северному потоку-2", и вопрос окончания строительства по-прежнему открыт". По ее мнению, "ЕС необходимо больше работать через европейские институты, такие как ЕК и другие".

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщал в середине мая журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином. Законопроект содержит запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2". Кроме того, все активы таких лиц в США будут заморожены. Санкции предлагается ввести также против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний — швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока-2".

Отмечается, что законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа, таким образом, под ограничение может также попасть строительство газопровода "Турецкий поток".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.