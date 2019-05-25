КИЕВ, 25 мая – ПРАЙМ. Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции отключен от сети на средний планово-предупредительный ремонт, сообщила в субботу пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Двадцать пятого мая 2019 года в 08.14 (совпадает с мск) в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети. Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ремонт продлится 113 суток, до 14 сентября 2019 года. На АЭС в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой 1810 МВт, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.