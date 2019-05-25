МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Атомный ледокол проекта 22220 "Урал" будет сдан заказчику в августе 2022 года, сообщила в субботу пресс-служба Минпромторга РФ.

В субботу в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе был спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220.

"Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву, срок сдачи заказа – август 2022 года", — говорится в сообщении министерства.

"Успешная реализация программ импортозамещения позволила достигнуть уровень локализации отечественного оборудования на судах данного типа до 90%", — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут одними из самых больших и мощных в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также их двойная осадка позволят атомоходам вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.

Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы, уточняет Минпромторг РФ.