С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" создаст инжиниринговое подразделение на острове Русский во Владивостоке для развития технологий сжиженного природного газа (СПГ), сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина, данном на Восточном экономическом форуме, мы создаем свои инженерные подразделения на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе. Данное инжиниринговое подразделение будет заниматься развитием и технологиями в области сжижения газа", — сказал Маркелов.

"Мы встречались с ректором ДФУ, обговорили все детали, подобраны площади, соответственно подписали необходимые документы, дорожные карты, в частности, по участию "Газпрома" в этом инжиниринговом центре", — добавил зампред правления.

Согласно поручению Путина, организации, реализующие проекты на территории Дальневосточного федерального округа, в частности, "Газпром" и "Роснефть", должны проработать вопрос о создании на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.