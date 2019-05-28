С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Первые поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будут насчитывать 10 миллионов кубометров в сутки, с последующим постепенным наращиванием до плановых объемов, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Там постепенное наращивание будет. Первые (объемы поставок в кубометрах газа — ред.) будут 10 миллионов в сутки, потом постепенное наращивание", — сказал он.

При этом глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова чуть ранее в ходе пресс-конференции напомнила, что выход на плановые объемы поставок газа в Китай по трубопроводу в 38 миллиардов кубометров в год планируется в 2025 году. Она также отметила, что китайские партнеры "выражают крайнюю заинтересованность" и в дополнительных объемах поставок.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.