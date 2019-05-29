ВАШИНГТОН, 28 мая /ПРАЙМ/. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обнародовало во вторник перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски — в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель якобы "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ"; в качестве доказательств этого минфин приводит публикации в СМИ и выдержки из давних интервью Дерипаски.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Публикация отчета минфина стала своего рода продолжением истории годовой давности, когда США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (Specially designated nationals list или SDN) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако в последствии, 27 января 2019 года, американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того, правда, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске были указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

МЕМОРАНДУМ

Во вторник стало известно содержание документа с обоснованием включения Дерипаски в "черный список", который представило Управление по контролю за иностранными активами. В документе сказано, что "информация, представленная в этом меморандуме, и сопровождающие вещественные доказательства позволяют полагать, что Олег Владимирович Дерипаска "действовал или преследовал цель действовать в интересах или от лица, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации".

Кроме того, в "доказательном меморандуме" утверждается, что Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. В связи с этими двумя фактами, как утверждают авторы записки, Дерипаска "должен быть добавлен в список SDN".

"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"

В разделе, который посвящен основаниям для внесения бизнесмена в "черный список", упоминается статья издания The Nation от 1 октября 2008 года. В ней сообщалось, что Дерипаска заявил одному из своих ближайших партнеров, что приобрел в 2005 году алюминиевый завод в Черногории, "потому что Путин попросил его сделать это". Причина, указанная в статье: "Кремль хотел (обрести — ред.) зону влияния в Средиземноморье".

Автор публикации в The Nation, прикрепленной к "доказательному меморандуму", писал, что "к середине 2005 года Дерипаска уже практически взял под свой контроль экономику Черногории, купив алюминиевый завод KAП, на который приходится до 40% ВВП страны и около 80% экспортных поступлений".

KAП, или "Комбинат алюминия Подгорица", некогда являлся крупнейшим предприятием Черногории и ведущим экспортером. Контрольный пакет акций комбината в 2005 году приобрела компания En+ Олега Дерипаски. С годами КАП, лишенный возможности покупать электричество по выгодной цене, приходил в упадок и накапливал долги. В 2013 году власти страны инициировали банкротство завода, задолженность которого на тот момент оценивалась примерно в 350 миллионов евро, и ввели в нем внешнее управление.

В качестве доказательств того, что Дерипаска работает в энергетическом секторе экономики РФ, авторы меморандума отмечают, что бизнесмен участвует в ряде проектов Всемирного экономического форума. Кроме того, "в рамках своей работы в Деловом консультативном совете АТЭС бизнесмен уделяет большое внимание вопросам, касающимся энергоэффективности и энергетической безопасности".

По утверждению авторов "доказательного меморандума", согласно сайту Дерипаски, ключевые компании бизнесмена действуют во множестве секторов экономики, включая энергетический.

Управление по контролю за иностранными активами также пишет о наличии у бизнесмена дипломатического паспорта. В декларации, поданной в Верховный суд штата Нью-Йорк 9 июня 2016 года, Дерипаска, по данным авторов доказательной записки, указал, что обладает дипломатическим паспортом РФ "и иногда представлял российское правительство … за пределами России".

В доказательство того, что Дерипаска представлял российское государство, специалисты минфина США приводят публикацию в газете Financial Times за 28 октября 2008 года, в которой приводятся слова бизнесмена. В частности, он утверждает, что отказался бы от компании, если бы российское правительство попросило его об этом. При этом авторы обратили внимание на высказывание бизнесмена о том, что он "не отделяет себя от государства" и "у него нет других интересов".