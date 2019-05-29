МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски назвали "доказательный меморандум" минфина США с оправданием введения санкций против бизнесмена плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями — американская сторона руководствовалась соображениями личной мести, считают в офисе Дерипаски, ответ которого имеется в распоряжении РИА Новости.

ЗАПИСКА С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (Specially designated nationals list или SDN) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Во вторник Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) после долгого сопротивления, по решению суда все же обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмен — в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель "действовал или преследовал цель действовать в интересах или от лица, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации". Кроме того, в "доказательном меморандуме" утверждается, что Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. В связи с этими фактами, как утверждают авторы записки минфина США, Дерипаска "должен быть добавлен в список SDN". Значительная часть "доказательств" — статьи в западных СМИ, основанные на информации анонимных источников и предположениях. Документ датирован июнем 2018 года, но минфин США долго отказывался его публиковать и вынужден это сделать лишь после решения американского суда. При этом в документе многие фрагменты скрыты, вероятно, с целью не предавать огласке источники получения информации.

ОТВЕТ ОТ ДЕРИПАСКИ

Представители бизнесмена назвали документ минфина США "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями".

"Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных). Это больше, чем профессиональная некомпетентность — это похоже на … грубое нарушение на государственной службе и вызывает серьезные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC", — сказано в ответе представителей Дерипаски.

Как отмечают авторы ответа, бизнесмен был включен в "черный список" на основании двух утверждений. О том, что он действовал или преследовал цель действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника, и о том, что он якобы работает в энергетическом секторе российской экономики.

"Обе претензии явно ложные", — заявляют представители Дерипаски.

ПОКУПКА КОМБИНАТА В ЧЕРНОГОРИИ

"Первое утверждение, похоже, основывается на статье десятилетней давности в The Nation", — отмечают представители бизнесмена, имея в виду отсылку минфина США к статье The Nation от 1 октября 2008 года. В ней сообщалось, что Дерипаска заявил одному из своих ближайших партнеров, что приобрел в 2005 году алюминиевый завод в Черногории, "потому что Путин попросил его сделать это".

"В статье лживо утверждалось, что господин Дерипаска приобрел алюминиевый завод KAП ("Комбинат алюминия Подгорица") в Черногории, что якобы было частью российского заговора, возглавляемого президентом Владимиром Путиным с целью захватить контроль над экономикой Черногории вслед за независимостью страны", — сказано в ответе от Дерипаски.

Авторы ответа поясняют, что комбинат был приобретен "не по политическим причинам и не потому, что президент Путин или любой другой российский правительственный чиновник призвал сделать это". Покупка была обусловлена коммерческими причинами с целью превращения его (комбината — ред.) в успешное коммерческое предприятие, объяснили представители Дерипаски. "KAП никогда не занимал центральное место в экономике Черногории, поэтому предположение, что его можно было купить по политическим причинам, совершенно абсурдно и игнорирует коммерческие, политические и экономические реалии", — заявили они.

ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА

В доказательство того, что Дерипаска представлял российское государство, специалисты минфина США в своем документе сослались на публикацию в газете Financial Times за 28 октября 2008 года, в которой приводились слова Дерипаски. При этом авторы обратили внимание на высказывание бизнесмена о том, что он "не отделяет себя от государства" и "у него нет других интересов".

Представители бизнесмена, впрочем, заявляют, что слова "Я не отделяю себя от государства" полностью вырваны из контекста. "Интервью состоялось в 2007 году, когда известнейшие российские бизнесмены покидали страну, чтобы инвестировать через границу и проводить время в Лондоне. Господину Дерипаске задали вопрос о том, почему он решил остаться в России. Смысл ответа заключался в том, что он просто не отрывается от своей Родины и не может представить свое будущее где-либо еще", — пояснили представители бизнесмена.

Они также отреагировали на довод минфина о наличии у Дерипаски дипломатического паспорта. Как полагают в офисе Дерипаски, этот факт "совершенно не имеет отношения" к его включению в "черный список".

"Господин Дерипаска имел право на получение дипломатического паспорта в качестве российского члена Делового консультативного совета АТЭС. Члены совета из всех стран АТЭС, включая США, назначаются их правительствами, что является достаточным основанием для выдачи им дипломатических паспортов для выполнения ими возложенных на них обязанностей", — сказано в ответе.

Представители Дерипаски также напомнили, что авторами в связи с обвинениями в его адрес упоминалась американская компания Endeavour Group, консультировавшая российского бизнесмена. В связи с этим офис Дерипаски отмечает, что власти США ранее признавали, что "Endeavour не работает на и не получает указания от Российской Федерации или любого другого правительства".

ПЕРЕПУТАНЫ ДВА СЕКТОРА

Представители бизнесмена опровергают также второй из двух основных доводов Управления по контролю за иностранными активами минфина США — о том, что якобы Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. По их словам, это грубое введение в заблуждение. Как полагают в офисе Дерипаски, "это еще раз говорит о том, что чиновники, работающие на OFAC, были либо крайне плохо информированы о деталях бизнеса господина Дерипаски, либо сознательно решили игнорировать тот факт, что EN+ — компания, которую основал господин Дерипаска, — не является энергетической компанией (работающей в нефтегазовом секторе), а, скорее, электроэнергетической, в которой генерация составляет менее 20-25%".

"Управление также ссылается на тот факт, что господин Дерипаска принимал участие в глобальных форумах, таких как ВЭФ и саммит глав государств АТЭС, в поддержку своих утверждений о том, что господин Дерипаска работает в энергетическом секторе. Это опять-таки неточное заключение", — сказано в ответе на меморандум OFAC.

"Будучи крупным международным бизнес-лидером, он, конечно, приглашался на крупнейшие мировые мероприятия. Он всегда был привержен установлению высоких экологических стандартов в алюминиевой промышленности, и его основной упор на этих мероприятиях, как правило, делал на поддержке инициатив в сфере проблематики изменения климата", — отметили в офисе Дерипаски.

Там также отвергли обвинения минфина США в предполагаемой причастности Дерипаски к криминалитету. Их назвали абсолютно ложными и полностью бездоказательными.

"Против него никогда не выдвигали обвинений в совершении преступлении и не вели расследований, не говоря уже о том, что он не был осужден. Эти обвинения основаны просто на заявлениях, выдвинутых в 1990-х годах бывшими конкурентами Олега Дерипаски по бизнесу. Никаких доказательств в поддержку этих утверждений не было представлено, и мотивы тех, кто выдвигал требования, никогда не рассматривались", — отметили представители бизнесмена.

В целом, как указали представители бизнесмена, отчет Управления по контролю за иностранными активами не предоставил никаких доказательств "своих старых и ложных утверждений". "Он предоставляет искаженную интерпретацию общедоступных материалов, опубликованных на корпоративных сайтах и в СМИ", — говорится в ответе от представителей Дерипаски.