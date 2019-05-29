"Газпром" планирует 31 мая собрать заявки на облигации объемом 15 млрд руб
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Газпром" планирует 31 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,3-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,47-8,58% годовых.
Компания намерена выпустить трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня.
Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
https://1prime.ru/energy/20190529/830019558.html